Правительство продлило действие ряда разрешительных документов

Правительство приняло решение продлить срок действия ряда разрешительных документов, имеющих отношение к вопросам промышленной безопасности и эксплуатации опасных производственных объектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что это решение было принято с целью сохранить нормальный режим работы организаций в условиях пандемии коронавируса и сократить возможные издержки.

Так, деятельность по разработке взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с использованием взрывчатых веществ промышленного назначения, будут возможны без переоформления лицензии до 1 января 2022 года.

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