Мишустин продлил мораторий на банкротство до 7 января

Премьер РФ Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение против бизнеса дел о банкротстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, таких как гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу.

Мораторий на возбуждения дел о банкротстве был введен в апреле 2020 года на полгода.

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