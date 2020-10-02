Мишустин продлил мораторий на банкротство до 7 января
Максимс Краюшкинс
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Премьер РФ Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение против бизнеса дел о банкротстве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, таких как гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу.
Мораторий на возбуждения дел о банкротстве был введен в апреле 2020 года на полгода.
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