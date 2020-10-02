Россия просит США прекратить «вбрасывать» непроработанные инициативы по космосу

Россия рассчитывает, что США перестанут подрывать усилия международного сообщества по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и США подключатся к усилиям международного сообщества по ПГВК, а не будут их подрывать, вбрасывая те или иные непроработанные инициативы — как, например, по выработке неких стандартов «ответственного поведения» в космосе», — говорится в сообщении.

Ранее американские сухопутные войска провели экспериментальные учения, которые, как ожидают их авторы, изменят характер боевых сражений будущего. По сути, США считают, что будут сетевые войны, ведущиеся как на земле и воздухе, так и в космосе и киберпространстве.

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