Лавров и Зариф отметили роль стран-соседей в урегулировании в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом, сообщается на сайте российского МИДа.

В ходе переговоров стороны отметили важную роль, которую могут сыграть страны-соседи Азербайджана и Армении в создании условий для их возвращения к мирным переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе, указано в сообщении.

Кроме того, Лавров и Зариф выразили обеспокоенность боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта и привлечения к ним боевиков незаконных вооруженных формирований.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия намерена продолжать выступать посредником в урегулировании конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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