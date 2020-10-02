Пашинян: перемирие в Карабахе возможно, если Турция покинет регион

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Globe and Mail, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, только если «Турция уйдет из Южного Кавказа».

По его словам, участие в карабахском конфликте сирийских наемников сделало невозможным отвод армянских войск из региона.

Премьер заявил, что «террористов с Ближнего Востока спонсирует Турция». В такой ситуации Армения не может «оставить население Нагорного Карабаха незащищенным перед террористами и экстремистами».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова предоставить военную помощь Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.