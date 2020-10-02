Британия ввела санкции против строителей Крымского моста

Власти Великобритании вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минфина королевства.

Так, под британские санкции попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

В числе компаний, на которые были наложены ограничения, числятся «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Все активы лиц, причастных к указанным фирмам, будут заморожены в пределах британской юрисдикции.

Крымский мост начали строить после присоединения полуострова в России. Он был завершен в декабре 2019 года.

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