Британия ввела санкции против строителей Крымского моста
Власти Великобритании вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минфина королевства.
Так, под британские санкции попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
В числе компаний, на которые были наложены ограничения, числятся «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Все активы лиц, причастных к указанным фирмам, будут заморожены в пределах британской юрисдикции.
Крымский мост начали строить после присоединения полуострова в России. Он был завершен в декабре 2019 года.
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