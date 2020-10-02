Пенс сдал отрицательный тест на коронавирус

У вице-президента США Майка Пенса и его супруги не выявили коронавирусную инфекцию по результатам сданных 2 октября тестов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Находящийся в европейском турне госсекретарь Майк Помпео также сдал анализ на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

Ранее 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию. Президент продолжит работу, несмотря на заражение. Меланья рассказала, что они чувствуют себя хорошо.

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