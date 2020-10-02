Меркель встретится с Тихановской в Берлине 6 октября

Канцер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Берлине 6 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 мск) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов», — заявила Деммер.

Ранее Меркель уже анонсировала встречу с Тихановской, однако дата ее проведения оставалась неизвестной.

22 сентября экс-кандидат на пост президента Белоруссии завершила визит в Брюссель, где встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами.

Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции в республике 14 августа. Совет намерен способствовать транзиту власти в стране и вести переговоры со сторонниками действующего лидера Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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