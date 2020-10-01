Армения отзывает посла в Израиле из-за поставок оружия Азербайджану

Армения отзывает своего посла в Израиле для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян, передает РИА «Новости».

«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана», – сказала Нагдалян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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