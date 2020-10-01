В Кремле закрыли тему комментариев по ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле закрывают тему комментариев по ситуации с интервью Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что риторика публикации «граничит с оскорблениями».

«Именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет», — заявил Песков.

На последовавшую за этим просьбу журналистов получить уточнения Песков ответил отрицательно.

Ранее основатель ФБК Алексей Навальный дал первое после выздоровления интервью изданию Der Spiegel.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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