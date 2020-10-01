Песков: с Навальным работают сотрудники ЦРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Алексеем Навальным в настоящее время работают инструкторы ЦРУ США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США. Действительно, есть информация, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что это не первый раз, когда Навальному дают «разные инструкции».

«Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз», — сказал Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основатель ФБК Алексей Навальный работает в интересах спецслужб Запада.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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