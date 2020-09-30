Посол РФ: отношения Москвы и Вашингтона вряд ли изменятся после выборов в США

Отношения между Россией и США вряд ли сильно изменятся после американских президентских выборов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».

«Мне очень хочется верить, что завтра мы проснемся в другом мире, но <...> вряд ли произойдут серьезные изменения <...> в отношениях между США и Россией», — сказал Антонов.

По его мнению, отношения между двумя странами не претерпят глобальных изменений, независимо от того, кто бы находился во главе Белого дома.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.