Пашинян заявил о желании выстроить качественно новые отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится выстроить с Россией качественно новые отношения, передает Sputnik.Армения.

Премьер отметил, что в отношениях между Ереваном и Москвой ничего негативного за последние годы не произошло.

Тем не менее, по словам Пашиняна, отношения между любыми странами развиваются динамично.

«Наша цель – это выстраивание отношений нового уровня и качества», — заявил он.

Пашинян добавил, что страны уже двигаются в этом направлении.

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