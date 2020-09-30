В партии Зеленского снова предложили переименовать Россию

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украине следует на государственном уровне переименовать Россию в «Московию». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам парламентария, каждая нация сама принимает решение о том, как называть своих соседей.

В качестве примера Потураев привел название Германии в русском, французском и украинском языках.

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – «Германия», а мы – «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?» — задался вопросом Потураев.

При этом телеведущая назвала его предложение унизительным, что вызвало у депутата возмущение.

«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия <…> и не обижались», — сказал Потураев, ссылаясь на «документы».

Ранее Потураев уже заявлял о том, что на украинских картах Россию нужно обозначать как Московию.