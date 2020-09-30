Новый правитель Кувейта официально вступил на престол

Новый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально вступил на престол в среду, 30 сентября, после того, как принес присягу перед Национальным собранием. Об этом сообщает Kuwait News Agency.

Отмечается, что во время церемонии он пообещал продолжить политику предыдущего правителя, а также сохранить и защитить Кувейт.

Ранее сообщалось о смерти эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха. Он скончался в возрасте 91 года.

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