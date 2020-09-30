ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комитет выразил недоверие главе избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктору Миненко, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что ЦИК также признал работу избиркома города неудовлетворительной. По словам Памфиловой, это «третий неуд» для данной комиссии.
13 сентября в России прошел единый день голосования.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три дня голосования: кого выбрала Россия
— Памфилова назвала выборы конкурентными и открытыми
— Памфилова: нарушений в ходе голосования практически не было