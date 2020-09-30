Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня ГА ООН

Речь французского президента Эмманюэля Макрона на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН длилась 48 минут. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон затронул ключевые темы международной повестки: от пандемии COVID-19 до ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он также высказался о положении дел в Белоруссии, Иране, КНДР, Ливии, Ливане и Европе.

Самые короткие выступления — по 6 минут — были у представителей Венгрии и Монголии.

Рекорд по продолжительности выступления принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро, который в 1960 году говорил с трибуны ГА ООН 4 часа 29 минут.

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