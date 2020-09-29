The Independent: более миллиона американцев уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования

Иван Акимов

Всплеск досрочного голосования объясняется изменениями в законах штатов о проведении выборов, принятыми для того, чтобы обезопасить избирателей во время пандемии, пишет британская The Independent.

Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года. Это самое большое количество голосов в истории США, отданных за этот период.

Беспрецедентный всплеск досрочного голосования объясняется тем, что штаты приняли новые законы, призванные помочь людям безопасно проголосовать во время пандемии коронавируса, о чем заявили наблюдатели за выборами. Это явный признак того, что кризис меняет привычки людей в ходе голосования.

А еще эти цифры указывают на возросший интерес избирателей к выборам, которые как никогда усилили разногласия в обществе и поляризовали его.

«Никогда такое количество людей не голосовало на президентских выборах заранее. Мы оказались на неизведанной территории», — рассказал корреспонденту «Индепендент» профессор политологии из Флоридского университета Майкл Макдональд. Он отметил, что в 2016 году к этому времени в досрочном голосовании приняли участие всего 9 525 человек. Такие перемены он назвал «историческими».

Рекордные цифры появились после того, как многие штаты внесли поправки в свои законы, чтобы во время пандемии избирателям было легче голосовать. Они расширили систему голосования по электронной почте и досрочного очного голосования.

По самым последним данным, всего в 13 штатах проголосовало 1 012 211 человек.

В штате Вирджиния, который принял новый закон, позволяющий голосовать досрочно с личной явкой, самое большое количество проголосовавших — 287 000 человек. От Вирджинии совсем ненамного отстает Северная Каролина (248 000) и Висконсин (238 000).

«Возможность проголосовать досрочно очень важна. Люди не смогли бы проголосовать таким способом, не появись у них новые варианты голосования. Это уравнение спроса и предложения», — сказал специалист по выборам Макдоналд, который следит за цифрами досрочного голосования, публикуемыми отдельными штатами.

Но и он отмечает, что здесь свою роль играет заинтересованность избирателей. «Налицо явная потребность проголосовать досрочно, потому что люди голосуют при первой возможности», — сказал Макдональд.

Тем не менее эти цифры никоим образом не дают указаний на то, кто победит в президентской гонке. Демократы имеют обыкновение голосовать досрочно, и поэтому в предварительных итогах их больше. Республиканцы приходят в больших количествах в день голосования.

Пандемия коронавируса привела в этом году к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома.

По данным проведенного недавно опроса, более трети американцев намерены в ноябре проголосовать по почте. Примерно 48% сторонников Джо Байдена собираются отдать за него свои голоса по почте. Среди сторонников Трампа таких людей всего 23%.

Дональд Трамп неоднократно критиковал расширение системы голосования по электронной почте в США, бездоказательно утверждая, что эта система не защищена от подтасовок. Его штаб пытается ограничить такую систему голосования в ключевых колеблющихся штатах, какими являются Пенсильвания и Висконсин. В то же время, штаб призывает сторонников Трампа голосовать по почте в тех штатах, где избиратели отдают ему предпочтение, скажем, в Северной Каролине, приводит текст публикации ИноСМИ.