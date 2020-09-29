Бывший министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что Киев в 2014 году мог сохранить полуостров под своим контролем, передает телеканал «112 Украина».
Кузьмук раскритиковал работу своего преемника Игоря Тенюха.
«Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — сказал бывший министр.
Он также отметил, что к восточным рубежам Украины якобы была возможность перебросить еще 40 тысяч солдат.
После упущенного «шанса» власть начала «плодить мифы» и обвинять в своих неудачах предшественников, заключил Кузьмук.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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