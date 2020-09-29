Бывший министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что Киев в 2014 году мог сохранить полуостров под своим контролем, передает телеканал «112 Украина».

Кузьмук раскритиковал работу своего преемника Игоря Тенюха.

«Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», — сказал бывший министр.

Он также отметил, что к восточным рубежам Украины якобы была возможность перебросить еще 40 тысяч солдат.

После упущенного «шанса» власть начала «плодить мифы» и обвинять в своих неудачах предшественников, заключил Кузьмук.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

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