Макрон: Россия должна объяснить ситуацию с Навальным

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию дать объяснения в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс».

По его мнению, факт применения запрещенного химического оружия против Навального не вызывает сомнений.

«Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения», — сказал Макрон.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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