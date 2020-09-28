Белорусский оппозиционер Знак завершил голодовку в СИЗО

Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак, который находится в изоляторе, решил выйти из голодовки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его супругу Надежду.

«Чувствует он себя неплохо, хотя, разумеется, после длительного голодания есть изменения, но они несерьезные. Повышенный пульс, пониженное давление, слабость, полуобморочное состояние, также были некоторые изменения в анализах. Но это не какие-то необратимые изменения», — рассказала супруга Знака.

Она добавила, что у мужа сильный организм благодаря спорту. Также женщина сообщила, что в изоляторе Знак продолжает читать литературу и писать стихи.

Отмечается, что оппозиционер голодал около десяти дней.

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