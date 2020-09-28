Отъезд Алексиевич из Белоруссии планировался давно
Катерина Медведева
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Отъезд лауреата Нобелевской премии, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич был давно запланирован, но откладывался из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Координационного совета.
«Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС», — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос об отъезде Алексиевич.
Ранее стало известно, что женщина уехала в Германию по личным делам.
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