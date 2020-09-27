Посол России назвал роуминг в Белоруссии «кусающимся»

Посол России в Белоруссии признался, что роуминг между республикой и РФ кусается, пишет РИА «Новости».

«Что касается роуминга. Я тоже, естественно, звоню своим родным, знакомым, своим партнерам, коллегам. И я знаю, что роуминг тоже немножко «кусается», а порой и не немножко», — сказал Мезенцев.

С 2017 года ведется работа по отмене роуминга на работе Союзного государства. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая «дорожная карта».

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