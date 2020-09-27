Эрдоган призывает народ Армении к выступлениям против власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ Армении к конфронтации с властями страны на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы призываем армянский народ защищать свое будущее от властей и тех, кто использует его как марионетку», – написал турецкий лидер.

Он также призвал страны мира поддержать Азербайджан в борьбе против «оккупации и угнетения».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане также введено военное положение в ряде регионов и городов.

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