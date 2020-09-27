Лукашенко посоветовал Макрону меньше смотреть по сторонам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил французскому главе Эммануэлю Макрону на высказывания о ситуации в республике, пишет агентство БелТА.

«Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции», — приводятся слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Макрону следует решать проблемы Франции, которые накопились в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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