Прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко
Генпрокуратура Украины возбудила еще одно дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет «Страна.ua».
Дело завели против Порошенко по факту сговора с министерством финансов относительно госгарантий по кредиту заводу «Кузня на Рыбальском», который был одним из главных активов бывшего украинского лидера.
Отмечается, что дело открыли по заявлению юриста Карины Микитян.
В документах говорится, что занимая должность президента Украины, Порошенко злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды. Так, он вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов, чтобы получить кредит в государственном «Укрэксимбанке» для завода «Кузня на Рыбальском» на сумму около около $19 млн.
Отмечается, что в этом году министерство финансов выплатило по этому кредиту $3,6 млн, так как завод отказался его погашать.
Деньги под гарантии Минфина предоставили в 2017 году, однако сумма не была возвращена и долг погасили за счет госбюджета. Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».
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