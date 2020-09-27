Турция выбрала сторону в конфликте Азербайджана с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией. Его слова передает ТАСС.

«Армения еще раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, ...находится рядом со своими азербайджанскими братьями», — сказал турецкий президент.

Он отметил, что международное сообщество не может дать необходимую адекватную реакцию на происходящее и в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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