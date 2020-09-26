Премьер Индии заявил о необходимости реформы ООН

Карина Казанцева

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о необходимости реформы ООН, пишет РИА «Новости».

Моди подчеркнул, что мир борется с пандемией коронавируса и задался вопросом об эффективности ответа ООН. В то же время премьер подчеркнул, что Индия гордится быть одним из основателей организации.

«Это факт, что вера и уважение, которыми пользуется ООН среди 1,3 миллиарда человек в Индии, не имеют себе равных. Но верно и то, что народ Индии долгое время ждал завершения процесса реформирования Организации Объединенных Наций. Сегодня народ Индии обеспокоен: достигнет ли когда-нибудь этот процесс реформ своего логического завершения», — сказал политик.

Он подчеркнул, что каждый индиец стремится к расширению роли Индии в ООН.

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