Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы под Харьковом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес соболезнования украинскому народу и близким погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области Украины. Об этом сообщает «БелТА».

«От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии восприняли с большой скорбью и болью известие о трагедии под Харьковом.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.

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