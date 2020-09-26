Трамп раскрыл единственное условие своего поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что он потерпит поражение на ноябрьских выборах лишь в том случае, если его соперники-демократы будут «жульничать» с голосованием по почте, передает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал на встрече со своими сторонниками в штате Вирджиния.
Американский лидер отметил, что демократам нельзя позволить «жульничать» на президентских выборах, так как эти люди «разрушат» США.
«Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех. Но мы не можем этого позволить — если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить», — сказал Трамп.
Глава Белого дома также подчеркнул, что он хочет «дружественного» процесса передачи власти в случае проигрыша на грядущих выборах.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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