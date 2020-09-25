Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты прокомментировал свое увольнение

Экс-заммэра Ялты Михаил Загорцев в беседе с «Подъемом» прокомментировал свое увольнение.

По его словам, ситуация вокруг поддержки им протестов в Белоруссии является искусственно раздутой.

Видео, в котором Загорев высказывается о митингах, было записано до того, как он вступил в должность заместителя мэра.

«Это обращение было в августе, и оно было не в сети, а персонально нескольким людям разослано. Потом я уехал по состоянию здоровья в Ялту. Не на должностях был», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что не собирался работать в администрации. Должность ему предложил мэр Ялты, зная, что Загорцев «крепкий хозяйственник».

Ранее глава Ялты Иван Имгрунт сообщил, что уволил Загорцева из-за его высказываний в поддержку протестов в Белоруссии.

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