Госдума направила в Бундестаг предложение создать группу по «делу Навального»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России направила письмо президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле с предложением создать совместную группу парламентариев для контроля за расследованием ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, комиссия считает, что информационная кампания вокруг дела россиянина имеет спланированный характер, нацелена «на возбуждение конфронтации» и вредит отношениям России и Германии.

При этом российские депутаты считают обвинения германского правительства относительно Навального голословными.

Соответствующее письмо подписали глава комиссии Василий Пискарев и десять членов комиссии от всех парламентских фракций Государственной думы. Документ датирован 24 сентября.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

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