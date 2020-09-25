В Туркмении после конституционной реформы появится двухпалатный парламент

Народный Совет Туркменистана одобрил проект Конституционного закона, согласно которому в республике появится двухпалатный парламент. Об этом сообщает туркменское агентство ТДХ.

Документ уже одобрил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Реформа была поддержана советом единогласно.

«Мы считаем, что принятие Конституционного закона будет еще одним важным шагом на пути демократизации нашей страны. Я твердо уверен, что Национальный Совет Туркменистана превратится в общенациональный представительный орган, объединяющий наш народ», — заявил президент после заседания.

Согласно новому закону, однопалатный парламент (Междлис) Туркмении превратится в Национальный Совет (Милли Генгеш). Реформа должна вступить в силу после одобрения проекта Междлисом с 1 января 2021 года.

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