Член КС белорусской оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией

Член координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил о намерении белорусов сохранить дружбу с Россией после транзита власти, сообщает РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что у нас 75-80% экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать — все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто», — заявил Дылевский.

Он добавил, что в белорусском обществе нет антироссийских настроений, однако граждане настороженно относятся к действиям Москвы.

Кроме того, оппозиционер считает, что Белоруссии важно сохранить свой суверенитет, при этом не теряя тесных связей с РФ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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