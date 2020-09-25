Источник «русского досье Трампа» сочли «российским агентом»

Главный источник «русского досье» президента США Дональда Трампа проверялся на связи с российской разведкой, указано в письме американского генерального прокурора Уильяма Барра председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму. Об этом сообщается на сайте сенатского комитета.

Источник компромата был фигурантом расследования Федерального бюро расследований (ФБР) США с 2009 по 2011 год. В ходе расследования «оценивались его задокументированные контакты с российскими разведчиками», указано в письме Барра.

«Основным источником досье Стила, вероятно, был российский агент», — отмечается в комментарии сенатора.

«Русское досье Трампа» было подготовлено экс-агент британских спецслужб Кристофер Стил. О его досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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