Дело «Фонда Клинтонов» стало частью расследования об истоках «российского дела»

Расследование деятельности «Фонда Клинтонов» было включено в расследование об истоках дела о «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, прокурор США Джон Дарем, занимающийся «российским делом», высказал некоторые аспекты расследования деятельности Фонда Клинтона в рамках обзора происхождения расследования в отношении России.

В 2019 году генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему изучить обоснованность расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.

Проверка деятельности «Фонда Клинтонов», который курируют бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, была инициирована в 2018 году.

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