Небензя прокомментировал выступление США на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление из-за обвинений США в адрес Китая, которые были выдвинуты в ходе заседания Совбеза организации, передает РИА «Новости».

«Мы сожалеем, что представитель США выбрала это заседание для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом», — сказал Небензя.

Он добавил, что российская сторона не поняла сути и пафоса обвинений.

Ранее представитель Вашингтона Келли Крафт на заседании СБ ООН заявила, что «ей противно от содержания сегодняшней дискуссии». По ее словам, собравшиеся «решили сосредоточиться на политических обидах, а не обсуждать борьбу с COVID-19.

Затем она обвинила Китай в распространении коронавируса и призвала привлечь его к ответственности за начало пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

— Лавров ожидает прогресса в сохранении СВПД по иранской ядерной программе

— Россия назвала несправедливыми нападки на ООН