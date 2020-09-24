Горбачев поддержал протестующих белорусов
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Первый президент СССР Михаил Горбачев в беседе с «Подъемом» поддержал протестующих в Белоруссии граждан.
Он признался, что внимательно следит за ситуацией в республике.
«Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело», — отметил экс-президент.
Горбачев заявил, что белорусы «молодцы», но им надо еще «потрудиться много».
Ранее в республике прошла инаугурация Александра Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко: Белоруссия не обязана уведомлять об инаугурации главы государства
— Белорусские звезды рассказали о визите на инаугурацию Лукашенко
— Зеленский предупредил Лукашенко о возможном «мощном ответе» народа