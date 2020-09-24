Горбачев поддержал протестующих белорусов

Первый президент СССР Михаил Горбачев в беседе с «Подъемом» поддержал протестующих в Белоруссии граждан.

Он признался, что внимательно следит за ситуацией в республике.

«Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело», — отметил экс-президент.

Горбачев заявил, что белорусы «молодцы», но им надо еще «потрудиться много».

Ранее в республике прошла инаугурация Александра Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста.

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