Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «несуразных» ответах Германии на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи», — сказал Лавров.

По словам министра, Берлин отказывается передавать сведения, указывая на то, что инцидент произошел на территории РФ.

«Но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — добавил Лавров.

Он выразил мнение, что для страны уровня Германии это является «несолидным» поведением.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия потребовала от Германии передать все данные о Навальном по линии ОЗХО

— В немецком фонде рассказали о состоянии Навального

— Приставы арестовали квартиру Навального