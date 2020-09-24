Зеленский объявил о начале второй волны коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сейчас мы имеем по 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине», — сообщил Зеленский.

По словам президента, во время первой волны коронавируса в стране фиксировали от 100 до 300 случаев заражения в сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 31,5 млн заболевших, почти 22 млн человек выздоровели, а свыше 960 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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