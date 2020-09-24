Матвейчев: доводы оппозиции «разгромили» на встрече с Памфиловой

Заявления оппозиционных политологов о якобы признании Центризбиркомом своих ошибок под давлением не имеют ничего общего с реальностью – пояснил «Газете.Ru» член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Подобные заявления оппозиционных экспертов были сделаны после встречи 23 сентября с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

«Это вольная интерпретация оппозиции. Я был на этой встрече и могу сказать, что оппозиционные политологи получили полный разгром», — указал Матвейчев.

По его словам, первая претензия оппозиции была к капче на сайте ЦИК.

«И эксперты ЦИК, и сторонние технические IT-специалисты объяснили, что если эта капча и задерживает получение информации избирателем – то ровно на одну минуту, что совершенно непринципиально для пользователей. Проблемы эта капча создает тем, кто выкачивает огромные массивы данных ЦИК», — указал аналитик.

Также на встрече была показана статистика, согласно которой 61% тех, кто выкачивает информацию ЦИК, являются ботами, находящимися в США.

«Получается, что наши оппозиционные политологи ратуют за удобство американским ботам качать данные российского ЦИК. Вот такой каминг-аут», — иронизирует эксперт.

При этом, данные боты способны обрушить сайт ЦИК.

«Если сервер ЦИК «ляжет», то оппозиция первая скажет, что, мол, тут какие-то махинации, что-то у вас не так. Поэтому сайт ЦИК защитили капчой от DDos-атак, которое длятся порой по 50 часов», — напомнил Матвейчев.

Он также рассказал, что на встрече оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификациях на выборах, но не предъявили ни одного случая. Сейчас известно о 12 случаях на выборах, по которым у ЦИК есть вопросы, и каждый из этих случаев разбирается специалистами.

«Также оппозиционные политологи опять пытались вылезти со своим Шпилькиным, но принимавший участие в мероприятии профессиональный математик напомнил им, что эти теории давно развенчаны всеми учеными», — рассказал Матвейчев.

Помимо этого, оппозиция хотела поднять вопрос уместности трехдневного голосования, на что Памфилова ответила, что таково было решение Госдумы, принятое, в свою очередь, с ориентиром на удобство для большинства избирателей.