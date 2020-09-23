В Госдуме отреагировали на высылку Болгарией российских дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка Болгарией российских дипломатов может быть частью стратегии по «демонизации» России на Европейском континенте, передает РИА «Новости».

По его словам, Болгария своими действиями пополнила список государств, раздувающих на ровном месте шпионские скандалы против России.

Слуцкий подчеркнул, что это решение Софии не останется без ответа со стороны Москвы.

Ранее прокуратура Болгарии предъявила обвинения двум российским дипломатам в связи со сбором сведений, которые представляют гостайну. МИД республики заявил о высылке россиян.

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