Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы заявили, что сын претендента от демократов в президенты США Джо Байдена Хантер Байден заключал сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли, россиянка 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC $3,5 млн по «Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Сооснователем инвестиционной компании является Хантер Байден.

Они заявляют, что Батурина с 6 мая по 8 декабря 2015 года сделала 11 переводов на общую сумму почти $392 тыс. на счет, принадлежащий компании BAK USA LLC.

Отмечается, что речь идет о стартапе в американском городе Буффало, который производит планшеты совместно с неназванными китайскими партнерами. Компания заявила о банкротстве в мае 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отыгрался на Китае: Трамп догоняет Байдена в опросах

— Потерял хватку: Байден снова напал на Трампа из-за пандемии

— Экс-генпрокурор Украины требует допроса Байдена