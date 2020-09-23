Минюст Белоруссии заявил, что инаугурация Лукашенко отвечала законодательству

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко отвечала закону: прямая телетрансляция и приглашение иностранного дипкорпуса не являются требованиями. Об этом заявили в пресс-службе минюста республики, пишет РИА «Новости».

«Процедура инаугурации президента Республики Беларусь 23 сентября была проведена в точном соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь», — заявили в минюсте.

В ведомстве отметили, что на инаугурацию могут, но не обязаны приглашаться представители иностранных государств. Также СМИ в течение дня размещали информацию о присяге, прямая трансляция может не проводиться.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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