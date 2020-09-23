Обама попросил американцев отправлять ему смс

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама попросил американцев писать ему смс-сообщения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чем вы думаете и как планируете голосовать в этом году», — написал бывший американский лидер.

Политик также добавил, что будет выходить на связь время от времени и делиться своими мыслями.

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