США ввели санкции против 8 россиян

США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

Ведомство отметило, что санкции вводятся из-за киберпреступлений, вмешательства в американские выборы и ситуации на Украине.

Среди попавших под санкции — живущие в Санкт-Петербурге Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. По данным американского минфина, Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский – в Финляндии.

Среди компаний, против которых США ввели ограничения, — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY из Финляндии, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

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