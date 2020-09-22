Путин указал ООН на разрушительные последствия переписывания истории

Путин в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой разрушают основы послевоенного мироустройства. Трансляция мероприятия идет на YouTube.

«Забвение уроков истории — недальновидно и крайне безответственно, также как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала», — сказал он.

Он отметил, что подобные действия разрушают основы, на которых существует послевоенный мир.

Ранее Путин назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. Такое заявление он сделал во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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