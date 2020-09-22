Эрдоган: Турция спасает достоинство человечества

Турция и другие страны, принимающие сирийских беженцев, спасают достоинство человечества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

С таким заявлением лидер Турции выступил в ходе открытия юбилейной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Эрдоган призвал международное сообщество к формированию принципиального и единого подхода к борьбе с терроризмом, так как без подобной солидарности решение сирийского кризиса найдено не будет.

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