Бывший украинский депутат обвинил Турчинова в потере Крыма

Бывший народный депутат Верховной рады Давид Жвания обвинил экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова в потере Крыма. Об этом он заявил на своем канала в YouTube.

Он прокомментировал расследование Госбюро, которое называет бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в потере Украиной Крыма.

«Но законность и справедливость восторжествуют только тогда, когда понесут наказание и остальные ответственные за потерю Украиной Крыма. И обязательно главный виновник — Александр Турчинов», — сказал Жвания.

Жвания считает, что Турчинов отдал приказ украинским военным — бездействовать во время событий 2014 года, в результате которых Крым стал частью РФ. Также он обвиняет экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

При этом Жвания считает, что украинская власть в 2014 году подчинялась приказам США.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью», — сказал Жвания.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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