В Совфеде оценили указ Трампа о санкциях за поставки оружия Ирану

Елизавета Мележенкова

Сенатор Олег Морозов заявил, что американские санкции за военно-техническое сотрудничество с Ираном находятся вне правового поля Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выход США из иранской ядерной сделки — это одностороннее нарушение предыдущих международных договоренностей.

Морозов подчеркнул, что эти американские санкции касаются всех участников ядерной сделки, их также затронут ограничения.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

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